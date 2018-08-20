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Экипаж Алонсо дисквалифицирован на этапе WEC в Сильверстоуне

Спорт

Обе машины Toyota не прошли техническую проверку после финиша

Сильверстоун, Великобритания, 20 августа 2018, 09:17 — REGNUM  Испанский гонщик Фернандо Алонсо лишился победы на этапе чемпионата WEC из-за дисквалификации, пишет газета ABC 20 августа.

После технической проверки обе машины команды Toyota были исключены из финишных протоколов гонки «6 часов Сильверстоуна». Таким образом, экипаж в составе Фернандо Алонсо, японца Казуки Накаджимы и швейцарца Себастьяна Буэми лишился победы, одержанной в третьей подряд гонке. После дисквалификации на первую ступеньку подиума переместился экипаж команды Rebellion Racing в составе Матиаса Беша, Густаво Менезеса и Тома Лорена. Тем не менее, Toyota сохраняет лидерство в чемпионате.

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Как сообщало ИА REGNUM, Фернандо Алонсо по окончании сезона 2018 года покидает чемпионат Формула-1. В команде McLaren его заменит соотечественник Карлос Сайнс.

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