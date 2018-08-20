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Бертенс обыграла Халеп в финале турнира в Цинциннати

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:2

Цинциннати, США, 20 августа 2018, 09:07 — REGNUM  Голландская теннисистка Кики Бертенс стала победительницей турнира в Цинциннати. В финале она обыграла первую ракетку мира, румынку Симону Халеп.

Встреча, продолжавшаяся 2 часа 5 минут, завершилась со счётом 2:6, 7:6 (8:6), 6:2.

Бертенс сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Халеп два эйса, три ошибки на подаче и 4 из 8 реализованных брейков.

Отметим, что для Бертенс этот титул стал шестым в карьере. В 2018 году она выиграла второй турнир, ранее она праздновала победу на турнире в Чарльстоне.

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