Джокович стал победителем турнира в Цинциннати, обыграв Федерера

Цинциннати, США, , 08:59 — REGNUM Сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии Masters в Цинциннати. В финале он обыграл швейцарца Роджера Федерера.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 25 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Джокович сделал четыре эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 11 эйсов, четыре ошибки на подаче и один реализованный брейк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джокович вышел в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв канадского теннисиста Милоша Раонича.

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