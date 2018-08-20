«СКА-Хабаровск» объявил о назначении Евсеева главным тренером

Хабаровск, , 08:34 — REGNUM Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» официально подтвердил назначение Вадима Евсеева главным тренером команды. Об этом 20 августа сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19. Помогать Евсееву будут тренер Александр Гришин, тренер по вратарям Владимир Сычёв и специалист по физподготовке Юрий Солане.

Контракт с прежним наставником команды Сергеем Переднёй расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с ним из команды ушли тренеры Александр Ушахин и Дмитрий Тяпушкин.

Напомним, Евсеев ранее был главным тренером пермского «Амкара». Под его руководством команда смогла сохранить прописку в премьер-лиге. Однако пермский клуб прекратил существование. После этого Евсеев работал с «Анжи».

Читайте ранее в этом сюжете: Вадим Евсеев ушел из «Анжи» в «СКА-Хабаровск»