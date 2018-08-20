Понедельник, 20 Августа 2018 года
09:10:22 МСК

«Ростов» не оставил шансов «Енисею»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:0

Ростов-на-Дону, 20 августа 2018, 08:09 — REGNUM  «Ростов» одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Ростова» дубль оформил нападающий Бьорн Сигурдарсон. Также по голу забили Алексей Ионов и Аяз Гулиев.

После четырёх туров «Ростов» занимает четвёртое место в чемпионате России. Команда Валерия Карпина одержала три победы и набрала девять очков.

На счету «Енисея» одна ничья и три поражения. Команда Дмитрия Аленичева находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.

Читайте также: «Зенит» продолжил победное шествие в матче с «Уралом»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Чемпионат России по футболу
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить