«Ростов» не оставил шансов «Енисею»

Ростов-на-Дону, , 08:09 — REGNUM «Ростов» одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче четвёртого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Ростова» дубль оформил нападающий Бьорн Сигурдарсон. Также по голу забили Алексей Ионов и Аяз Гулиев.

После четырёх туров «Ростов» занимает четвёртое место в чемпионате России. Команда Валерия Карпина одержала три победы и набрала девять очков.

На счету «Енисея» одна ничья и три поражения. Команда Дмитрия Аленичева находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.

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