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«Реал» с победы стартовал в чемпионате Испании

Спорт

Встреча с «Хетафе» завершилась со счётом 2:0

Мадрид, 20 августа 2018, 07:52 — REGNUM  Мадридский «Реал» одержал победу над «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счётом 2:0.

На 20-й минуте счёт открыл защитник «королевского клуба» Даниэль Карвахаль. В начале второго тайма форвард Гарет Бэйл удвоил преимущество «сливочных», установив окончательный счёт.

Отметим, что ворота «Реала» защищал Кейлор Навас. Бельгиец Тибо Куртуа провёл встречу на скамейке запасных.

Напомним, в прошлом сезоне «Реал» под руководством Зинедина Зидана занял третье место в чемпионте Испании, пропустив вперёд «Барселону» и «Атлетико».

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