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Полузащитник «Зенита» Нобоа может пропустить полгода из-за травмы

Спорт

Речь идёт о разрыве крестообразных связок колена

Полузащитник «Зенита» Нобоа может пропустить полгода из-за травмы
Вячеслав Евдокимов
Кристиан Нобоа

Санкт-Петербург, 20 августа 2018, 07:31 — REGNUM  Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может пропустить полгода из-за травмы колена. Об этом 20 августа сообщает «Матч ТВ».

По данным телеканала, травма оказалась серьёзной. С большой долей вероятности речь идёт о разрыве крестообразных связок колена.

Таким образом, на лечение и восстановление полузащитника должно потребоваться не менее шести месяцев.

Напомним, Нобоа получил травму во втором тайме матча Российской Премьер-лиги с «Уралом». После этого он сразу был доставлен в одну из клиник Санкт-Петербурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» одержал победу на «Уралом» в четвёртом туре РПЛ со счётом 4:1.

Читайте ранее в этом сюжете: «Зенит» продолжил победное шествие в матче с «Уралом»

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