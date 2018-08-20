Полузащитник «Зенита» Нобоа может пропустить полгода из-за травмы

Санкт-Петербург, 20 августа 2018, 07:31 — REGNUM Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа может пропустить полгода из-за травмы колена. Об этом 20 августа сообщает «Матч ТВ».
По данным телеканала, травма оказалась серьёзной. С большой долей вероятности речь идёт о разрыве крестообразных связок колена.
Таким образом, на лечение и восстановление полузащитника должно потребоваться не менее шести месяцев.
Напомним, Нобоа получил травму во втором тайме матча Российской Премьер-лиги с «Уралом». После этого он сразу был доставлен в одну из клиник Санкт-Петербурга.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» одержал победу на «Уралом» в четвёртом туре РПЛ со счётом 4:1.
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