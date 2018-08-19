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Дзюба о матче «Зенит» — «Урал»: «Мы победили заслуженно»

Спорт

19 августа «Зенит» переиграл «Урал» в матче четвертого тура РФПЛ

Дзюба о матче «Зенит» — «Урал»: «Мы победили заслуженно»
fc-zenit.ru
Артем Дзюба

Санкт-Петербург, 19 августа 2018, 23:26 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» заслуженно переиграл «Урал» из Екатеринбарга в матче четвертого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщил нападающий Артем Дзюба, слова которого обнародовала пресс-служба петербургского клуба.

«Сегодня (19 августа) начали хорошо, я считаю, хоть и пропустили, — сказал Дзюба. — … Но в целом мы победили заслуженно».

По его словам, «Урал» — хорошая команда, игравшая на встречных курсах.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 августа «Зенит» переиграл «Урал» в матче четвертого тура РФПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «Крестовский», завершилась со счетом 4:1.

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