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«Зенит» продолжил победное шествие в матче с «Уралом»

Спорт

Одержав 4-ю подряд победу в Российской Премьер-лиге «Зенит» поднялся на 1-ю строчку в турнирной таблице. «Урал» с одним очком опустился на последнее место

«Зенит» продолжил победное шествие в матче с «Уралом»
Иллюстрация: A. Savin
Стадион «Санкт-Петербург»

Санкт-Петербург, 19 августа 2018, 21:34 — REGNUM  19 августа на стадионе «Крестовский» между коллективами «Зенит» и «Урал» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:1.

Первый мяч в дебюте первой половины забил российский центральный защитник Юрий Бавин — 0:1. На 12-й минуте скоростной аргентинский форвард Себастьян Дриусси сравнял счет, замкнув передачу Александра Ерохина — 1:1. Через 4 минуты Дриусси оформил дубль — 2:1. На 78-й минуте матча нападающий национальной сборной России Артем Дзюба удвоил преимущество «Зенита» в счете — 3:1. В конце тайма Леандро Паредес укрепил победу питерского клуба — 4:1.

Статистика матча («Зенит"/"Урал»)

Удары 14/8

Удары в створ ворот 7/2

Процент владения 50%/50%

Нарушения правил 12/24

Количество угловых 8/3

Одержав 4-ю подряд победу в Российской Премьер-лиге «Зенит» поднялся на 1-ю строчку в турнирной таблице. «Урал» с одним очком опустился на последнее место.

Стартовые составы команд на матч:

«Зенит»: Лунев, Иванович, Набиуллин, Смольников, Мевля, Паредес, Нобоа, Ерохин, Дриуси, Мак, Дзюба.

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Кулаков, Ходжаниязов, Бикфалви, Бумаль, Бавин, Димитров, Ильин, Араторе.

Бригада арбитров: Станислав Васильев | Дмитрий Чельцов | Николай Еремин | Кирилл Левников.

Желтые карточки: Бикфалви — 43, Ароян — 74, Краневиттер — 85, Евсеев — 88.

Забитые мячи: Бавин 6 — 0:1, Дриусси 12 — 1:1, Дриусси 16 — 2:1, Дзюба 78 — 3:1, Паредес 89 — 4:1.

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