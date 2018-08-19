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Емельяненко показал лицо после боя с Джонсоном

Спорт

18 августа в Москве в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50 прошел поединок между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном

Емельяненко показал лицо после боя с Джонсоном
Густав Ребергер. Боксёрский поединок. 1927

Москва, 19 августа 2018, 20:54 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на странице в соцсети Instagram обнародовал фотографию, сделанную в Москве после поединка с американским бойцом Тони Джонсоном.

«Вот такая у меня работа, — написал Емельяненко. — Вот так я зарабатываю свой хлеб!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Москве в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50 прошел поединок между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном. Судьи по результатам трех раундов не смогли определить победителя и зафиксировали ничью.

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Смешанные единоборства
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