Емельяненко показал лицо после боя с Джонсоном

Москва, , 20:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на странице в соцсети Instagram обнародовал фотографию, сделанную в Москве после поединка с американским бойцом Тони Джонсоном.

«Вот такая у меня работа, — написал Емельяненко. — Вот так я зарабатываю свой хлеб!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Москве в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50 прошел поединок между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном. Судьи по результатам трех раундов не смогли определить победителя и зафиксировали ничью.

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