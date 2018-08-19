Индия завоевала первую золоту медаль на Азиатских играх

Джакарта, , 18:49 — REGNUM 18-ого августа в столице Индонезии Джакарте состоялось торжественное открытие Азиатских игр 2018. В этом году в Играх примут участие спортсмены из более чем 45 стран.

По сообщению индийского новостного издания «Джагран», индийский спортсмен Баджранг Пуния выиграл золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в легкой весовой категории. Это первая медаль сборной Индии на 18-х Азиатских играх. В финале индийский борец одержал победу над японцем Такатини Дайчи.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди одним из первых поздравил спортсмена с этим достижением.

Стоит отметить, что индийский борец Баджранг Пуния уже занимал призовое место на Азиатских играх, так в 2014-ом году на Играх в корейском городе Инчхоне он завоевал серебряную медаль.