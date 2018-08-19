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Александр Емельяненко опубликовал фото своего разбитого лица

Спорт

Американский боец Джонсон основательно побил лицо российскому бойцу

Москва, 19 августа 2018, 14:35 — REGNUM  Фотографию своего разбитого лица после поединка с американцем Джонсоном опубликовал на своей странице в соцсети 19 августа российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!» — с таким комментарием разместил Емельяненко свою фотографию в Instagram.

Напомним, что накануне состоялся поединок между Емельяненко и американцем Тони Джонсоном на 50-м турнире Всемирного бойцовского чемпионата «Ахмат» (WFCA) в Москве. По результатам боя судьи посчитали, что соперники сражались на равных

Отмечается, что в ходе боя соперник основательно побил лицо Емельяненко. После матча российский боец был доставлен в больницу.

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Смешанные единоборства
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