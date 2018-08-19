Роналду отправил в нокдаун голкипера соперников «Ювентуса»

Верона, Италия, , 14:08 — REGNUM Едва не убил вратаря соперников нападающий Криштиану Роналду в своём дебютном мачте за «Ювентус», сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Роналду выступил за «Ювентус» в матче против «Кьево» в Вероне. Сообщается, что во время матча нападающий не отметился результативными действиями, а на 86-й минуте матча он, при борьбе за мяч, столкнулся с голкипером соперников и нанёс ему удар коленом в лицо. Вратарь в результате столкновения потерял сознание.

После матча голкипера доставили в госпиталь, где ему диагностировали перелом носа. Кроме того, были подозрения и на черепно-мозговую травму, но они не подтвердились.

Напомним, что Криштиану Роналду перешёл в футбольный клуб «Ювентус» 10 июля этого года. Матч с «Кьево» был дебютным для пятикратного обладателя награды «Золотой мяч» в составе «Ювентуса». В результате матча футболисты «Ювентуса» обыграли «Кьево» со счётом 3:2.