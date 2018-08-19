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Вадим Евсеев ушел из «Анжи» в «СКА-Хабаровск»

Спорт

Бывший главный тренер «Анжи» сменит на посту наставника команды Сергея Передню

Махачкала, 19 августа 2018, 13:49 — REGNUM  Главный тренер футбольного клуба «Анжи» Вадим Евсеев покинул команду для того чтобы возглавить «СКА-Хабаровск» сообщил 19 августа в интервью Sport24 президент клуба «Анжи» Осман Кадиев.

По словам Кадмиева, он сожалеет об уходе Вадима Евсеева, который «хороший парень, настоящий мужик и профессионал». Также президент «Анжи» пожелал бывшему главному наставнику своего клуба удачи и сообщил, что Вадим Евсеев станет главным тренером клуба «СКА-Хабаровск».

В «СКА-Хабаровск» бывший главный тренер «Анжи» сменит на посту наставника команды Сергея Передню, последний будет отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты работы. «СКА-Хабаровск» в настоящий момент располагается на девятой строчке таблице турнира ФНЛ.

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Футбол
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