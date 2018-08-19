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Опубликовано видео госпитализации Емельяненко

Спорт

Александр Емельяненко отказался отвечать на вопросы прессы о своем состоянии

Опубликовано видео госпитализации Емельяненко
Иллюстрация: Publicdomainpictures.net
Скорая помощь

Вашингтон, 19 августа 2018, 11:53 — REGNUM  Видео с госпитализацией Александра Емельяненко после боя с Тони Джонсоном опубликовал «Спорт-Экспресс» 19 августа.

Александр Емельяненко был госпитализирован на машине «скорой помощи» сразу после боя. Сообщается о серьезных травмах лица: в больнице российскому бойцу зашили рассечения на лице.

Александр Емельяненко отказался отвечать на вопросы прессы о своем состоянии, заявив, что опубликует информацию в своем аккаунте в Instagram. Сейчас там опубликована фотография Емельяненко после медицинских процедур. На лице многочисленные гематомы, рассечения заклеены пластырем.

«Вот такая у меня работа! Вот так я зарабатываю свой хлеб!» — так подписал Александр Емельяненко фотографию.

Напомним, поединок Емельяненко и Джонсона прошел 18 августа в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50. По результатам трех раундов судьи не смогли определить победителя и зафиксировали ничью.

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