Тренер Емельяненко: Джонсон оказался сильным и неудобным соперником

Москва, , 11:58 — REGNUM Сильным и неудобным соперником оказался для российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко американец Тони Джонсон, заявил 19 августа выводивший Емельяненко на поединок тренер бойцовского клуба «Ахмат» Мурад Бичуев, сообщает МатчТВ.

Бой, состоявшийся 18 августа на 50-м, юбилейном турнире лиги WFCA в Москве, закончился вничью.

По словам тренера, Александр слишком выложился в первом раунде, что не позволило российскому бойцу быть таким же активным в дальнейшем. Также Мурад Бичуев отметил, что команда готовившая Емельяненко понимала, что Джонсон — сильный соперник и не делала ставку на проходной бой.

Кроме этого тренер клуба «Ахмат» объяснил, что причиной частого выпадения капы у Александра Емельяненко изо рта стало то, что российский боец смешанного стиля в данный момент лечит зубы, и новую капу ему не стали делать, чтоб просто не отвлекать.

Отметим, что Александр Емельяненко получив после боя с Джонсоном повреждения, вынужден был отправиться в больницу. Российский боец впервые за два года не закончил схватку победой. Перед этим он нокаутом закончил пять поединков. Всего на счету Александра Емельяненко 35 боев в ММА из которых в 27-ми он победил, 7 проиграл и 1 закончил вничью.