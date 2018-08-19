Боец Нурмагомедов заявил, что мечтает победить ирландца Макгрегора

Лас-Вегас, США, , 10:58 — REGNUM Своими ожиданиями перед важнейшим поединком с ирландским спортсменом Конором Макгрегором поделился российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, сообщает 19 августа газета «Спорт-Экспресс».

Нурмагомедов заявил, что предстоящий бой станет самым ожидаемым в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). По словам действующего чемпиона UFC, у его соперника Макгрегора есть только один шанс на победу — лаки панч (счастливый удар).

«Мечтаю сломать его и выставить трусом. Только закройте дверь в клетку», — сказал Нурмагомедов.

Напомним, что титульный бой в легком весе состоится 6 октября на стадионе в Лас-Вегасе. Сообщается, что билеты на поединок были раскуплены поклонниками единоборств уже через несколько минут после начала продаж.