Пять пар из России вышли в финал ЧМ по салонному танго

Буэнос-Айрес, , 10:32 — REGNUM Право продолжить борьбу за первенство на чемпионате мира по салонному танго в Аргентине получили пять пар из России, стало известно 19 августа после объявления результатов полуфинала.

Всего на чемпионате, проходящем в культурном центре Usina del Arte в Буэнос-Айресе, выступили 9 пар из России. В финальную часть соревнования вышли следующие пары: Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, Дмитрий Кузнецов и Ольга Николаева, Антон Попиченко и Мария Васильева, Руслан Тахиров и Наталья Атепаева, а также Дмитрий Астафьев и Ирина Пономарева.

Отметим, что пары Васин и Хамзина, а также Кузнецов и Николаева участвовали в финале чемпионата прошлого года. Также в финал вышел и россиянин Максим Герасимов, выступающий с напарницей из Аргентины.

Финальные выступления пройдут 21 августа, судьи определят чемпионов мира среди 41 пары танцоров.

Напомним, что в 2017 году лучший результат среди российских пар показали Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие четвертое место в категории «сценическое танго». «Сценическое» и «салонное» танго отличаются стилем танца: «салонное танго» представляет собой классический стиль, тогда как в «сценическое танго» включаются сложные акробатические движения.