Боксер Фьюри обещал нокаутировать Уайдлера после победы над Пьянетой

Белфаст, Великобритания, , 09:29 — REGNUM После победы над итальянцем Франческо Пьянетой бывший чемпион мира по версиям IBO, IBF, WBO и WBA британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри пообещал отправить в нокаут действующего чемпиона WBC американского боксера Деонтея Уайлдера, сообщает 19 августа BBC.

Такое заявление Фьюри сделал в ответ на слова Уайлдера после победы британца, о том, что у Фьюри никогда не было и не будет пояса WBC.

«Я обещаю тебе одну вещь. Когда я приеду в Лас-Вегас, я отправлю тебя в нокаут», — сказал в ответ британский боксер-тяжеловес.

Фьюри выиграл продолжавшийся 10 раундов бой с итальянцем Пьянетой по очкам, одержав 27-ую победу из 27-ми проведенных им боев. Сразу после боя агент британского боксера сообщил, что подробная информация о предстоящем поединке между Фьюри и Уайлдером будет известна на следующей неделе.

Британский боксер стал чемпионом по версиям IBO, IBF, WBO и WBA после победы в ноябре 2015 года над Владимиром Кличко, однако после того как его допинг-пробы оказались положительными, был дисквалифицирован до 12 декабря 2017 года.