Кадыров поделился впечатлениями от боя между Емельяненко и Джонсоном

Прага, , 08:13 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал прошедший в Москве бой между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном в рамках 50-го турнира WFCA. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 19 августа, на своей странице в «ВКонтакте».

Кадыров считает, что бой между Емельяненко и Джонсоном стал главным событием вечера 18 августа. Он отметил, что судьи так и не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов и посчитали, что оба бойца сражались наравне.

«Я поздравлю бойцов с успешным выступлением», — написал глава Чечни, и пожелал им новых побед.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Емельяненко и Джонсоном длился три раунда. По их итогам судьи зафиксировали ничью, так как оба бойца набрали равное количество балов.

при этом в ходе боя Емельяненко получил несколько рассечений. В итоге с ринга его увезла карета «скорой помощи», чтобы в больнице ему зашили эти рассечения.