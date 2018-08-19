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Кадыров поделился впечатлениями от боя между Емельяненко и Джонсоном

Спорт

Поединок прошел в Москве вечером 18 августа в рамках 50-го турнира WFCA

Прага, 19 августа 2018, 08:13 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал прошедший в Москве бой между Александром Емельяненко и Тони Джонсоном в рамках 50-го турнира WFCA. Соответствующее сообщение он опубликовал сегодня, 19 августа, на своей странице в «ВКонтакте».

Кадыров считает, что бой между Емельяненко и Джонсоном стал главным событием вечера 18 августа. Он отметил, что судьи так и не смогли отдать предпочтение одному из спортсменов и посчитали, что оба бойца сражались наравне.

«Я поздравлю бойцов с успешным выступлением», — написал глава Чечни, и пожелал им новых побед.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поединок между Емельяненко и Джонсоном длился три раунда. По их итогам судьи зафиксировали ничью, так как оба бойца набрали равное количество балов.

при этом в ходе боя Емельяненко получил несколько рассечений. В итоге с ринга его увезла карета «скорой помощи», чтобы в больнице ему зашили эти рассечения.

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