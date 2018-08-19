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Емельяненко оказался в больнице после поединка с Джонсоном

Спорт

Травмы не угрожают жизни бойца

Москва, 19 августа 2018, 03:50 — REGNUM  Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко отправился в больницу после боя с американцем Тони Джонсоном. Об этом сообщает «Матч ТВ».

После поединка медики осмотрели Емельяненко и рекомендовали ему обратиться в медучреждение. Боец получил рассечения и ушибы.

Площадку в «Лужниках» спортсмен покинул в карете «Скорой помощи». Его травмы угрозы для жизни не представляют.

Как сообщало ИА REGNUM, поединок Емельяненко и Джонсона состоялся 18 августа в рамках турнира World Fighting Championship Akhmat 50. Судьи по итогам трех раундов зафиксировали ничью.

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Смешанные единоборства
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