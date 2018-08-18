«Челси» опустил «Арсенал» в «зону вылета»

Лондон, , 21:29 — REGNUM 18 августа на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч в рамках 2-го тура Английской Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «Челси» и «Арсенал». Противостояние завершилось победой «пенсионеров» со счетом 3:2.

В дебюте матча испанский фланговый нападающий Педро открыл счет после передачи Маркоса Алонсо — 1:0. Через 11 минут Альваро Мората удвоил преимущество «пенсионеров» — 2:0. Голевую передачу отдал Сесар Аспиликуэта. На 37 — минуте лидер национальной сборной Армении Генрих Мхитарян сократил отставание в счете — 2:1. Под занавес тайма Алекс Айуоби сравнял ситуацию на табло — 2:2. На 81-й минуте Алонсо вновь вывел «Челси» вперед — 3:2.

Статистика матча («Челси"/"Арсенал»)

Удары 22/16

Удары в створ ворот 11/6

Процент владения 57%/43%

Нарушения правил 12/9

Поданные угловые 5/1

Одержав вторую подряд победу в Английской Премьер-лиге «Челси» поднялся на первую позицию с 6-ю баллами. «Арсенал» без очков опустился на 17-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Луис, Жоржиньо, Канте, Баркли, Педро, Виллиан, Мората.

«Арсенал»: Чех, Беллерин, Сократис, Монреаль, Мустафи, Мхитарян, Озил, Айуоби, Гюэндузи, Джака, Обамеянг.

Бригада арбитров: Мартин Аткинсон | Ли Беттс | Стивен Чайлд | Джонатан Мосс.

Желтые карточки: Джака — 27, Мустафи — 78.

Забитые мячи: Педро 9 — 1:0, Мората 20 — 2:0, Мхитарян 37 — 2:1, Айуоби 37 — 2:2, Алонсо 81 — 3:2.