«Сельта» сыграла вничью с «Эспаньолом»

Мадрид, , 21:19 — REGNUM 18 августа на стадионе «Балаидос» был разыгран матч в рамках 1-го тура испанской Примеры 2018/19 между коллективами «Сельта» и «Эспаньол». Противостояние завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч под занавес первого тайма забил 23-летний крайний испанский защитник Марио Эрмосо Кансеко — 0:1. В начале второй половины Давид Лопес сравнял счет, срезав мяч в свои ворота — 1:1.

Статистика матча («Сельта"/"Эспаньол»)

Удары 9/12

Удары в створ ворот ¾

Процент владения 56%/44%

Нарушения правил 13/13

Поданные угловые 7/6

Набрав первое очко в сезоне «Эспаньол» поднялся на 2-ю строчку в турнирной таблице Примеры. «Сельта» с тем же количеством очков идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Сельта»: Альварес, Мальо, Араухо, Кабраль, Алонсо, Бельтран, Аспас, Систо, Лоботка, Мендес, Гомес.

«Эспаньол»: Лопес, Вила, Лопес, Лопес, Кансеко, Санчес, Дардер, Пьятти, Рока, Иглесиас, Баптистан.

Бригада арбитров: Сантьяго Хайме | Хорхе Буэно Матео | Фернандо Тресако.

Желтые карточки: Мендес — 43, Аспас — 70, Рока — 73, Алонсо — 90+1.

Забитые мячи: Кансеко 45 — 0:1, Лопес (авг) 52 — 1:1.