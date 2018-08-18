Кононов: «Арсенал» уступил ЦСКА из-за «неоправданного удаления»

Москва, , 20:27 — REGNUM Ключевой момент матча между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА — неоправданное удаление. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер тульской команды Олег Кононов.

«Ключевой момент матча — неоправданное удаление, — сказал Кононов. — Конкретная ошибка рефери».

Наставник тульской команды также добавил, что игроки «Арсенала» проявили характер, достойно отыграв матч.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 августа московский «ЦСКА» на своем поле переиграл тульский «Арсенал» в матче четвертого тура Российской футбольной Премьер-лиги 2018/19. Встреча, прошедшая на стадионе «ВЭБ-Арена», завершилась со счетом 3:0.

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