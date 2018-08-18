«ЦСКА» одержал крупную победу над «Арсеналом» в матче РФПЛ

Москва, 18 августа 2018, 18:59 — REGNUM 18 августа на стадионе «ВЭБ-Арена» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезон Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19 между коллективами «ЦСКА» (Москва) и «Арсенал» (Тула). Противостояние завершилось уверенной победой «красно-синих» со счетом 3:0.
Первый мяч на 10-й минуте матча забил 28-летний уругвайский нападающий Абель Эрнандес — 1:0. На 77-й минуте Кристиян Бистрович забил свой первый гол в карьере и удвоил преимущество «армейцев» — 2:0. Голевую передачу на свой счет записал Эрнандес. Через 5 минут Федор Чалов довел счет до разгромного — 3:0.
Статистика матча («ЦСКА"/"Арсенал»)
Удары 21/9
Удары в створ ворот 7/3
Процент владения 49%/51%
Нарушения правил 18/20
Поданные угловые 5/3
Одержав первую в сезоне победу и набрав 5 очков «ЦСКА» поднялся на 6-ю строчку. «Арсенал» с 4-мя баллами опустился на 9-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«ЦСКА»: Акинфеев, Фернандес, Чернов, Бекао, Магнуссон, Бистрович, Щенников, Влашич, Бийол, Эрнандес, Жамалетдинов.
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Хагуш, Ткачев, Горбатенко, Костадинов, Кангва, Джорджевич, Бакаев.
Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Валерий Данченко | Максим Гаврилин | Алексей Николаев.
Желтые карточки: Хагуш — 39, Джорджевич — 45, Магнуссон — 70, Мохаммед — 72.
Красные карточки: Григалава — 67.
Забитые мячи: Эрнандес 10 — 1:0, Бистрович 77 — 2:0, Чалов 82 — 3:0.