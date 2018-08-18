В бразильскую сборную впервые за 100 лет вызван футболист не из Бразилии

Бразилиа, , 16:09 — REGNUM В объявленном главным тренером сборной Бразилии по футболу Тите списке игроков назван полузащитник Андреас Перейра, родившийся в Бельгии и имеющий двойное (Бразилия и Бельгия) гражданство. Об этом 18 августа сообщает FourFourTweet.

22-летний хавбек стал первым за 100 лет в истории национальной сборной Бразилии игроком, вызванным из другой страны.

Отметим, что ранее Перейра выступал за юношескую сборную Бельгии и теперь получил приглашение в сборную Бразилии.

Андреас Перейра стал четвертым в истории бразильской сборной игроком, не родившимся в Бразилии, но вызванным в национальную сборную страны. В период с 1916 по 1917 год для выступления за бразильскую сборную в её состав вызывались родившийся в Англии Сидней Паллен и португалец Каземиро де Амарал. Также в 1918 году в сборную Бразилии приглашали уроженца Италии Франческо Полиса.

Сборная Бразилии сыграет 8 сентября товарищеский матч со сборной США и 12 сентября встретится в таком же поединке с командой Сальвадора.