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Бывший хавбек сборной Бразилии Баптиста решил продолжить карьеру в Румынии

Спорт

36-летний экс-игрок сборной Бразилии не выступал за профессиональные клубы с 2016 года

Бывший хавбек сборной Бразилии Баптиста решил продолжить карьеру в Румынии
Ronnie Macdonald
Жулио Баптиста

Бухарест, 18 августа 2018, 15:38 — REGNUM  Экс-полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста решил возобновить свою карьеру в Румынии, подписав контракт с румынским клубом «ЧФР», сообщает 18 августа официальный сайт команды.

36-летний экс-хавбек сборной Бразилии не выступал за профессиональные клубы с 2016 года. Последний клуб, где он выступал, был «Орландо Сити» играющий в МЛС.

Жулио Баптиста за время своей карьеры играл за такие клубы как «Реал», «Рома», «Севилья», «Арсенал». В составе сборной Бразилии дважды — в 2004 и 2007 году, стал обладателем Кубок Америки и дважды же — в 2005 и 2009 году, выиграл Кубок конфедераций.

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