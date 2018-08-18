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Бывший защитник «Анжи» может стать спортивным директором «Спортинга»

Спорт

Роберто Карлос заключил соглашение с баллотирующимся на пост президента «Спортинга» Руем Хорхе Рего

Лиссабон, 18 августа 2018, 15:15 — REGNUM  Бывший защитник россисйского футбольного клуба «Анжи» Роберто Карлос может стать спортивным директором лиссабонского клуба «Спортинг» 18 августа передает Recod.

Как сообщается, Роберто Карлос заключил соглашение с баллотирующимся на пост президента «Спортинга» Руем Хорхе Рего. Экс-защитник «Рубина» войдет в спортивное руководство лиссабонского клуба в случае победы Рего на выборах президента клуба. Сам Роберто Карлос разместил в своем Instagram фотографию фото с Рего и написал: «Большое спасибо», за проведенную с ним встречу.

Роберто Карлос выступал в составе российского клуба «Анжи» в 2011—2012 гг., кроме этого выступал за мадридский «Реал и турецкий клуб «Фенербахче».

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Футбол
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