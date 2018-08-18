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Новым соперником Петра Яна на московском турнире UFC станет Джин Су Сон

Спорт

Заявленный раньше в качестве соперника российского бойца бразилец Дуглас Сильва де Андраде снялся с турнира из-за полученной травмы

Новым соперником Петра Яна на московском турнире UFC станет Джин Су Сон
Цитата из х/ф «Рокки». Реж. Джон Эвилдсен. 1976. США
Соперники перед боем

Москва, 18 августа 2018, 14:53 — REGNUM  Новым соперником российского бойца смешанного стиля Петра Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата © 15 сентября в Москве станет южнокорейский боец Джин Су Сон. Об этом 18 августа сообщил в своем twitter сам российский спортсмен.

Заявленный раньше в качестве соперника российского бойца бразилец Дуглас Сильва де Андраде снялся с турнира из-за полученной травмы.

Дебют Яна в UFC состоялся 20 июня в Синапуре, тогда российский боец закончил встречу со японским бойцом Теруто Ишихару техническим нокаутом в первом раунде. Петр ЯН провел в ММА 11 боев в 10 из которых победил. Для Джина Су Сона это дебют в UFC, до этого он провел в ММА 11 боев 9 из которых выиграл.

Турнир UFC пройдет в Москве 15 сентября, главным событием вечера станет поединок бойцов смешанного стиля в тяжелом весе — российского бойца Алексея Олейника с австралийцем Марком Хантом.

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