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Маттео Дармиан хочет вернуться в чемпионат итальянской серии А

Спорт

У игрока есть опасения, что он перестанет попадать в состав национальной сборной

Маттео Дармиан хочет вернуться в чемпионат итальянской серии А
Clément Bucco-Lechat
Маттео Дармиан

Манчестер, Великобритания, 18 августа 2018, 14:03 — REGNUM  О своем желании вернуться в итальянский чемпионат серии А рассказал защитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» Маттео Дармиан. Его слова 18 августа приводит издание Libero.

Как передает издание, 28-летний итальянский защитник очень хочет вернуться в Италию, так как у него есть опасения, что он перестанет попадать в состав национальной сборной.

Также Маттео Дармиан отметил, что хотя он и играет за один из сильнейших клубов мира, однако готов сменить его ради того чтобы чаще выходить на поле.

Маттео Дармиан перешел в «МЮ» из клуба «Торино» летом 2015 года по трансферу суммой в 18 миллионов евро. В прошлом сезоне провел всего 8 матчей за клуб не отметившись в них никакими результатами.

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