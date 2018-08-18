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Алексей Головин может приступить к тренировкам через несколько дней

Спорт

22-летнему российскому хавбеку сняли лангетку фиксировавшую поврежденную связку голеностопа

Алексей Головин может приступить к тренировкам через несколько дней
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Александр Головин

Монако, 18 августа 2018, 13:30 — REGNUM  Российский полузащитник Алексей Головин играющий за «Монако» через несколько дней сможет начать беговые тренировки сообщает 18 августа Р-спорт.

По информации издания, 22-летнему российскому хавбеку сняли лангетку фиксировавшую поврежденную связку голеностопа. Кроме этого сообщается, что Головин работает в тренажерном зале для восстановления после травмы.

Ранее сообщалось, что перешедший нынешним летом в «Монако» российский полузащитник 8 августа на тренировке клуба растянул лодыжку.

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