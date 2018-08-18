Алексей Головин может приступить к тренировкам через несколько дней

Монако, , 13:30 — REGNUM Российский полузащитник Алексей Головин играющий за «Монако» через несколько дней сможет начать беговые тренировки сообщает 18 августа Р-спорт.

По информации издания, 22-летнему российскому хавбеку сняли лангетку фиксировавшую поврежденную связку голеностопа. Кроме этого сообщается, что Головин работает в тренажерном зале для восстановления после травмы.

Ранее сообщалось, что перешедший нынешним летом в «Монако» российский полузащитник 8 августа на тренировке клуба растянул лодыжку.