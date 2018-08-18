Клаудио Маркизио может прийти в «ПСЖ»

Турин, Италия, , 13:12 — REGNUM Расторгший контракт с туринским «Ювентусом» и ищущий новый клуб итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может стать игроком французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) сообщает 18 августа La Gazzetta dello Sport.

32-летний итальянский хавбек также может продолжить свою футбольную карьеру в Китае или США, однако он готов перейти во французский клуб, если руководство «ПСЖ» сделает ему конкретное предложение.

Клаудио Маркизио выступал в составе туринского «Ювентуса» с 2006 года и провел 389 матчей за клуб. Он забил в них 37 голов и отдал 42 результативные передачи. Также семь раз в составе «Ювентуса» стал чемпионом Италии.