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«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в молодежном первенстве

Спорт

Встреча закончилась со счетом 1:1

«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в молодежном первенстве
Brandon Martin-Anderson
Около ноля

Краснодар, 18 августа 2018, 13:28 — REGNUM  С ничейным результатом закончилась встреча молодежного первенства между московским «Спартаком» и «Краснодаром» сообщает 18 августа МатчТВ.

Встреча, проходившая на стадионе Академии краснодарского клуба, закончилась со счетом 1:1. Счет в матче на 23-ей минуте открыл полузащитник москвичей Илья Мазуров. Затем, на 73-ей минуте Руслан Подлисняк со стороны хозяев сравнял счет.

Это четвертый матч для «Краснодара» расположившегося теперь на четвертом месте с пятью очками в таблице турнира и второй для московского «Спартака» занимающего 12-ую строчку по итогам двух игр с двумя очками.

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