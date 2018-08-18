«Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью в молодежном первенстве

Краснодар, , 13:28 — REGNUM С ничейным результатом закончилась встреча молодежного первенства между московским «Спартаком» и «Краснодаром» сообщает 18 августа МатчТВ.

Встреча, проходившая на стадионе Академии краснодарского клуба, закончилась со счетом 1:1. Счет в матче на 23-ей минуте открыл полузащитник москвичей Илья Мазуров. Затем, на 73-ей минуте Руслан Подлисняк со стороны хозяев сравнял счет.

Это четвертый матч для «Краснодара» расположившегося теперь на четвертом месте с пятью очками в таблице турнира и второй для московского «Спартака» занимающего 12-ую строчку по итогам двух игр с двумя очками.