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«Севилья» собирается арендовать у «Ромы» Максима Гоналона

Спорт

Стоимость трансфера оценивается в 7,5 миллионов евро

Рим, 18 августа 2018, 12:00 — REGNUM  Испанский футбольный клуб «Севилья» собирается арендовать у итальянской «Ромы» полузащитника Максима Гоналона сообщает 18 августа Football Italia.

Стоимость трансфера оценивается в 7,5 миллионов евро. До 31 августа итальянские клубы ещё могут продавать своих игроков за границу, хотя внутри чемпионата возможность трансфера уже закрыта. Предполагается, что «Севилья» арендует 29-летнего полузащитника из Франции на следующий сезон с правом последующего выкупа.

Отметим, римский клуб приобрел Гоналона в прошлом сезоне за 5 миллионов евро у «Лиона», но в основной состав команды француз пробиться не смог. В сезоне 2017/18 сыграл 2 матча за «рому» в которых отметился двумя результативными пасами.

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Футбол
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