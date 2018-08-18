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Хоккеист Мнацян пропустит сезон из-за онкологического заболевания

Спорт

28-летний хоккеист обратился к врачам почувствовав боли в спине. В результате обследования была обнаружена опухоль

Хоккеист Мнацян пропустит сезон из-за онкологического заболевания
Matthew Fournier
Коньки

Москва, 18 августа 2018, 11:34 — REGNUM  Защитник хоккейного клуба «Сибирь» Савел Мнацян вынужден будет пропустит сезон КХЛ 2018/19 из-за диагностики у него онкологического заболевания сообщает 18 августа МатчТВ.

28-летний хоккеист обратился к врачам почувствовав боли в спине. В результате обследования была обнаружена опухоль. Позднее диагноз подтвердили врачи из Германии.

Мнацян проходит лечение, продолжает тренировки и ждет уточненного диагноза врачей, как стало известно от его агента. Однако следующий сезон защитник «Сибири» вынужден будет пропустить. Также сообщается, что его клуб готов помочь хоккеисту с оплатой лечения.

Мнацян играет перешел в «Сибирь» в нынешнем сезоне, до этого три года выступал за «Адмирал». В прошлом сезоне провел 52 встречи, забив одну шайбу и сделав две голевые передачи.

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