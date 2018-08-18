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Бывший тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп может возглавить «Бордо»

Спорт

Ранее руководство французского клуба отстранило от должности главного тренера уругвайца Густаво Пойета

Бывший тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп может возглавить «Бордо»
Doha Stadium Plus Qatar
Микаэль Лаудруп

Бордо, Франция, 18 августа 2018, 10:00 — REGNUM  Руководство футбольного клуба «Бордо» рассматривает в качестве одного из кандидатов на должность главного тренера команды кандидатуру бывшего тренера московского «Спартака» Микаэля Лаудрупа. Об этом 18 августа сообщает RMC Sport.

Ранее руководство французского клуба отстранило от должности главного тренера занимавшего этот пост до этого уругвайца Густаво Пойета за критику в адрес руководства «Бордо». Тренер был недоволен продажей футболиста Гаэтана Лаборда в клуб «Монпелье» без согласования с ним и пригрозил руководству увольнением.

Также в списке претендентов на роль главного наставника «Бордо» значатся француз Тьерри Анри и немец Юрген Клинсманн.

На данный момент Микаэль Лаудруп, до этого работавший в московском «Спартаке», «Мальорке» и «Суонси», тренирует катарский клуб «Аль-Райян».

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Футбол
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