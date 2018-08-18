Суббота, 18 Августа 2018 года
11:01:43 МСК

Ветеран «Спартака» Алексей Парамонов доставлен в реанимацию

Спорт

Сейчас за жизнь прославленного футболиста борются врачи

Ветеран «Спартака» Алексей Парамонов доставлен в реанимацию
Дмитрий Садовников/soccer.ru
Алексей Парамонов

Москва, 18 августа 2018, 09:35 — REGNUM  93-летний прославленный ветеран московского футбольного клуба «Спартак» Алексей Парамонов доставлен в реанимацию одной из клиник Москвы. Об этом 18 августа сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на друга экс-спартаковца Михаила Захарова.

Сообщается, что на днях ветеран «Спартака» уже был госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья и после ряда процедур, выписан из больницы в четверг 16 августа с неутешительным прогнозом. Сейчас за жизнь прославленного футболиста борются врачи.

Алексей Парамонов в составе красно-белых четырежды становился чемпионом СССР по футболу. Также он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по футболу на летней Олимпиаде 1956 года в Мельбурне.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить