Ветеран «Спартака» Алексей Парамонов доставлен в реанимацию

Москва, , 09:35 — REGNUM 93-летний прославленный ветеран московского футбольного клуба «Спартак» Алексей Парамонов доставлен в реанимацию одной из клиник Москвы. Об этом 18 августа сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на друга экс-спартаковца Михаила Захарова.

Сообщается, что на днях ветеран «Спартака» уже был госпитализирован в связи с резким ухудшением здоровья и после ряда процедур, выписан из больницы в четверг 16 августа с неутешительным прогнозом. Сейчас за жизнь прославленного футболиста борются врачи.

Алексей Парамонов в составе красно-белых четырежды становился чемпионом СССР по футболу. Также он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР по футболу на летней Олимпиаде 1956 года в Мельбурне.