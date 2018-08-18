Емельяненко попросил соперника не падать в нокаут слишком быстро

Москва, , 09:18 — REGNUM С просьбой к своему будущему сопернику на поединке в Москве американцу Тони Джонсону не падать в нокаут слишком быстро обратился российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко на пресс-конференции 17 августа.

«Тони упадет в нокаут. Единственное, я хотел бы попросить, чтобы он не падал слишком быстро, а продержался», — заявил Федор Емельяненко.

Бой между Федором Емельяненко и Тони Джонсоном пройдет сегодня в Москве в рамках пятидесятого юбилейного турнира World Fighting Championship Akhmat (WFCA) в ГЦКЗ «Россия». Кроме этого состоится встреча в тяжелом весе между Евгением Гончаровым и чемпионом WFCA Зелимханом Умиевым.

Отметим, ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал болельщиков из России поддержать Емельяненко в поединке с Джонсоном.