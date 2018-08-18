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Новак Джокович вышел в поуфинал «Мастерс» в Цинциннати

Спорт

Четвертьфинальный матч продлился 2 часа 32 минуты

Новак Джокович вышел в поуфинал «Мастерс» в Цинциннати
Carine06
Новак Джокович

Цинциннати, США, 18 августа 2018, 08:58 — REGNUM  Серб Новак Джокович вышел в полуфинал турнира «Мастерс» в Цинциннати, обыграв канадского теннисиста Милоша Раонича, сообщает 18 августа МатчТВ.

Четвертьфинальный матч, который продлился 2 часа 32 минуты, закончился в пользу сербского спортсмена со счетом по сетам 5:7, 7:4, 3:6. Новак выиграл на приеме четыре гейма и сделал пять подач навылет. На счету Раонича — три брейкпойнта.

В полуфинале сербский спортсмен встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем. Матч состоится сегодня в 18:00 Мск.

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