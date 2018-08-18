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Роджер Федерер обыграл в четвертьфинале «Мастерс» Станисласа Варвинку

Спорт

Матч закончился со счетом по сетам 6:7, 7:6, 6:2

Роджер Федерер обыграл в четвертьфинале «Мастерс» Станисласа Варвинку
Doha Stadium Plus Qatar
Роджер Федерер

Цинциннати, США, 18 августа 2018, 08:32 — REGNUM  Швейцарец Роджер Федерер обыграл в четвертьфинале турнира «Мастерс», проходящего в Цинциннати, своего соотечественника Станисласа Вавринку. Об этом 18 августа сообщает МатчТВ.

Матч продлился 2 часа 19 минут и закончился со счетом по сетам 6:7, 7:6, 6:2 в пользу второго номера мирового рейтинга АТР. Федерер выиграл на приеме два гейма и сделал семь подач навылет, не дав сопернику ни единого шанса на брейкпойнт.

В полуфинале Роджер Федерер встретится с бельгийским теннисистом Давидом Гоффином, ранее в другом четвертьфинальном матче обыгравшем аргентинца Хуана Мартина Дель Порто.

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