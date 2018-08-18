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Криштиану Роналду спел на обряде посвящения в «Ювентусе»

Спорт

Португальский нападающий исполнил песню стоя на стуле

Криштиану Роналду спел на обряде посвящения в «Ювентусе»
Ludovic Pеron
Криштиану Роналду

Турин, Италия, 18 августа 2018, 08:05 — REGNUM  Недавно перешедший из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус» португальский нападающий Криштиану Роналду прошел обряд посвящения в игроки команды. Соответствующее видео опубликовано 18 августа в twitter новостного сайта Bleacher Report.

Во время общекомандного ужина туринского клуба Кришитану Роналду исполнил песню, стоя на стуле, вместе с другими игрокам и работниками клуба.

Роналду сыграет свой первый матч за «Ювентус» сегодня, его клуб на выезде в первом туре итальянского чемпионата сыграет с «Кьево».

Как сообщало ИА REGNUM ранее португальский нападающий заявил, что он с детства мечтал играть за команду «Ювентус».

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