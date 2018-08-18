Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Цинцинати

Цинциннати, США, , 07:53 — REGNUM Арина Соболенко — теннисистка из Белоруссии — в четвертьфинале турнира в Цинцинати обыграла представительницу США Мэдисон Киз, выйдя таким образом в полуфинал, сообщает 18 августа пресс-служба турнира.

Матч завершился со счетом по сетам 6:3, 6:4 в пользу белорусской спортсменки. Таким образом, Соболенко впервые с мая одержала победу в двух сетах.

В полуфинале соперницей белорусской теннисистки станет румынская спортсменка Симона Халеп.

Отметим, что Арина Соболенко впервые в своей спортивной карьере выходит в такой крупный полуфинал. Призовой фонд турнира в Цинцинати составляет сумму свыше 2,5 миллионов долларов.