В Самаре открылся 50-й чемпионат мира по плаванию среди военных

Самара, , 23:24 — REGNUM В Самаре открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию. В составе российской сборной выступят 10 мужчин и 7 женщин, сообщили ИА REGNUM в департаменте информации Минобороны России.

Соревнования будут проходить в бассейне ЦСК ВВС, будет разыграно 59 комплектов наград. В чемпионате примут участие более 200 спортсменов из 13 стран мира — России, Бразилии, Чили, Китая, Кипра, Франции, Германии, Греции, Люксембурга, Южной Кореи, Польши, Словакии и Швейцарии.

Торжественная церемония открытия чемпионата прошла на площади Славы. Церемонию открыл проход участников соревнований с флагами своих стран, военнослужащие роты Почетного караула под исполнение военным оркестром «Преображенского марша» внесли флаги России и CISM.

Парадная колонна вертолетов совершила пролет с флагами. Знаменной группой выступила пилотажная группа ЦСКА на легендарных отечественных вертолетах Ми-2. Открытие завершилось выступлением парашютистов ЦСКА. С российским флагом совершил прыжок мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион мира, чемпион Европы Валентин Прокопьев. С флагом прыжок совершил мастер спорта международного класса, четырехкратный чемпион мира Антон Филиппов, с флагом ЦСКА — заслуженный мастер спорта, трехкратный чемпион мира Алексей Буренин.

В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали официальный представитель CISM полковник Уолтер Джандер (Бразилия), президент технической комиссии CISM по плаванию подполковник Хейко Вомпенер (Германия), начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ, руководитель делегации CISM в России полковник Олег Боцман, временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов, начальник ЦСКА полковник Артем Громов и другие почетные гости.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 49-й чемпионат мира по плаванию CISM проходил в Рио-де-Жанейро в декабре 2017 года.

Сборная Российской Армии по итогам соревнований в общем медальном зачете заняла второе место — военнослужащие выиграли девять золотых медалей, десять серебряных и восемь бронзовых. Лидером соревнований стала сборная Бразилии, спортсмены которой получили 41 награду. Российские армейцы обновили пять мировых рекордов CISM.