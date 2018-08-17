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«Вальядолид» и «Жирона» голов не забили

Спорт

Набрав первое очко в сезоне «Вальядолид» поднялся на первое место в таблице лиги. «Жирона» с тем же количеством очков идет позицией ниже

Мадрид, 17 августа 2018, 23:06 — REGNUM  17 августа на стадионе «Мунисипал де Монтиливи» между коллективами «Жирона» и «Вальядолид» был разыгран матч в рамках первого тура регулярного сезона испанской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.

Статистика матча («Жирона"/"Вальядолид»)

Удары 12/3

Удары в створ ворот 4/1

Процент владения 60%/40%

Поданные угловые 3/2

Нарушения правил 18/17

Набрав первое очко в сезоне «Вальядолид» поднялся на первое место в таблице лиги. «Жирона» с тем же количеством очков идет позицией ниже.

Стартовые составы команд на матч:

«Жирона»: Буну, Эспиноса, Хуанпе, Муньеса, Порро, Гранелл, Гарсия, Тимор, Стуани, Португез, Фрейре.

«Вальядолид»: Масип, Кико, Калеро, Мойяно, Начо, Фернандес, Алькараз, Суарес, Тухами, Кеко, Рамос.

Бригада арбитров: Гильермо Куадра | Хуан Мануэль Лопес Амайа | Гонсало Гарсия Гонсалес | Себастьян Риполл.

Желтые карточки: Алькараз — 86, Гранелл — 87.

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