«Оренбург» одержал волевую победу над «Анжи» в матче РФПЛ

Махачкала, , 21:23 — REGNUM 17 августа на стадионе «Анжи-Арена» между коллективами «Анжи» и «Оребнург» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 2:1.

Первый мяч на 12-й минуту матча забил центральный защитник сборной России Иван Новосельцев, замкнув передачу Ивана Маркелова — 1:0. На экваторе второй половины Денис Попович сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1. Через 8 минут Алексей Сутормин впервые вывел гостей вперед — 1:2. На 83-й минуте Андреа Чуканов установил окончательный счет — 1:3.

Статистика матча («Анжи"/"Оренбург»)

Удары 2/16

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения 47%/53%

Поданные угловые 3/6

Нарушения правил 10/10

«Оренбург», набрав 9 очков после 4-х матчей поднялся на первую позицию в турнирной таблице лиги. «Анжи» с 3-мя баллами идет на 11-й строчке.

Стартовые составы команд на матч:

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Чансельор, Савичев, Новосельцев, Гапон, Кулик, Кацаев, Гиголаев, Рабиу, Маркелов.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Бегич, Терехов, Сутормин, Ойеволе, Мушкич, Афонин, Чиркин, Козлов.

Бригада арбитров: Алексей Еськов | Антон Аверьянов | Дмитрий Мосякин | Алексей Матюнин.

Желтые карточки: Чиркин — 8, Бегич — 40, Маркелов — 54, Удалый — 60, Новосельцев — 68, Сиваков — 71, Рабиу — 72.

Не забитые пенальти: Маркелов — 41.

Забитые мячи: Новосельцев 12 — 1:0, Попович (пен) 69 — 1:1, Сутормин 77 — 1:2, Чуканов 83 — 1:3.