«Оренбург» одержал волевую победу над «Анжи» в матче РФПЛ

Махачкала, 17 августа 2018, 21:23 — REGNUM 17 августа на стадионе «Анжи-Арена» между коллективами «Анжи» и «Оребнург» был разыгран матч в рамках 4-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой гостей со счетом 2:1.
Первый мяч на 12-й минуту матча забил центральный защитник сборной России Иван Новосельцев, замкнув передачу Ивана Маркелова — 1:0. На экваторе второй половины Денис Попович сравнял счет, реализовав пенальти — 1:1. Через 8 минут Алексей Сутормин впервые вывел гостей вперед — 1:2. На 83-й минуте Андреа Чуканов установил окончательный счет — 1:3.
Статистика матча («Анжи"/"Оренбург»)
Удары 2/16
Удары в створ ворот 2/5
Процент владения 47%/53%
Поданные угловые 3/6
Нарушения правил 10/10
«Оренбург», набрав 9 очков после 4-х матчей поднялся на первую позицию в турнирной таблице лиги. «Анжи» с 3-мя баллами идет на 11-й строчке.
Стартовые составы команд на матч:
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Чансельор, Савичев, Новосельцев, Гапон, Кулик, Кацаев, Гиголаев, Рабиу, Маркелов.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Бегич, Терехов, Сутормин, Ойеволе, Мушкич, Афонин, Чиркин, Козлов.
Бригада арбитров: Алексей Еськов | Антон Аверьянов | Дмитрий Мосякин | Алексей Матюнин.
Желтые карточки: Чиркин — 8, Бегич — 40, Маркелов — 54, Удалый — 60, Новосельцев — 68, Сиваков — 71, Рабиу — 72.
Не забитые пенальти: Маркелов — 41.
Забитые мячи: Новосельцев 12 — 1:0, Попович (пен) 69 — 1:1, Сутормин 77 — 1:2, Чуканов 83 — 1:3.