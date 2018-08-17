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В цирке Ижевска поставили мировой рекорд по подъему груза в 86 кг волосами

Спорт

Рекорд может быть внесен в книгу Гиннеса

Ижевск, 17 августа 2018, 20:05 — REGNUM  Артистка из Румынии Александра Тарус, выступающая в итальянском шоу «Слоны и тигры» в Государственном цирке Удмуртии, установила мировой рекорд. Девушка подняла на волосах груз весом более 86 кг, сообщает пресс-служба цирка на своей странице в соцсети.

До настоящего времени максимальный вес, поднятый таким способом, составлял 55 кг. В пресс-службе отметили, что достижение попадет в Книгу рекордов Гиннеса.

Девушка была подвешена под куполом цирка за волосы, к ее ногам был привязан груз.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госцирке Удмуртии традиционно с 5 по 10 сентября пройдут представления для первоклассников. В этом году цирк смогут посетить более 21,5 тыс. школьников. Причем первоклашек из районов республики на представления в Ижевск доставят автобусами. Всем детям достанется мороженое и горячее питание.

Подобная акция проходит в начале сентября уже 15 лет, за это время цирк принял более 250 тыс. первоклассников.

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Рекорды
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