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«Спартак» планирует повысить отступные за Зобнина до €35 млн

Спорт

«Спартак» намерен подписать с Зобниным новый контракт до 2024 года

«Спартак» планирует повысить отступные за Зобнина до €35 млн
Павел Кузнецов. Футбол. 1931

Москва, 17 августа 2018, 15:56 — REGNUM  Московский «Спартак» планирует подписать новый контракт с полузащитником Романом Зобниным. Об этом 17 августа сообщает Sport24.

По информации издания, новый контракт будет рассчитан до 2024 года. Зарплата футболиста составит €3 млн в год. Кроме того, с €15 млн до €35 млн будет повышена сумма отступных.

Отметим, что действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до окончания сезона 2020/21.

Напомним, Зобнин выступает за «Спартак» с лета 2016 года после перехода из московского «Динамо». В составе красно-белых он стал чемпионом России в сезоне 2016/17.

Вместе со сборной России Зобнин дошёл до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу — 2018.

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