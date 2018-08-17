Из-за футбольного матча в Ростове-на-Дону ограничат движение

Ростов-на-Дону, , 15:42 — REGNUM Футбольный матч, который 19 августа примет «Ростов Арена», повлияет на организацию дорожного движения на подъездах к стадиону. В региональном управлении ГИБДД ИА REGNUM сообщили, что ограничения будут введены до часу ночи 20 августа.

С 18:00 19 августа до 1:00 20 августа будет прекращено сквозное движение транспорта с западной и восточной сторон стадиона и по съездам в районе Ворошиловского моста. Также движение транспорта ограничат с 23:00 19 августа до 1:00 20 августа по улицам Левобережной и Магистральной.

Сотрудники дорожной полиции призывают автовладельцев заранее планировать свои маршруты, учитывая ограничения.

Тем временем в футбольном клубе «Ростов» болельщиков просят внимательно изучить схему входов и выходов со стадиона. На ней подробно указаны парковочная зона на 1,5 тыс. машин и маршрут движения общественного транспорта. За три часа до начала футбольного поединка в периметре «Ростов-Арены» начнётся «Разогрев».

Добавим, что матч между «Ростовом» и «Енисеем» начнётся в 21:30.