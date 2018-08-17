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«Реал» вновь собирается выкупить Неймара у ПСЖ

Спорт

Флорентино Перес после поражения от «Атлетико» за Суперкубок УЕФА дал поручение срочно найти замену Криштиану Роналду

«Реал» вновь собирается выкупить Неймара у ПСЖ
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Мадрид, 17 августа 2018, 15:41 — REGNUM  Мадридский «Реал» вновь заинтересовался нападающим ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром. Об этом сообщает испанское издание Sport.

По информации издания, президент «Реала» Флорентино Перес после поражения в матче за Суперкубок УЕФА от «Атлетико» дал поручение срочно найти замену Криштиану Роналду, который ушёл из команды.

В качестве главного кандидата был определён Неймар, за которого «Реал» готов заплатить €300 млн.

Отмечается, что ПСЖ не намерен продавать Неймара, однако давление со стороны УЕФА из-за финансового фэйр-плей может изменить это решение.

Напомним, Неймар перешёл из «Барселоны» в ПСЖ летом 2017 года за €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом мира. Криштиану Роналду перешёл из «Реала» в «Ювентус» в июле 2018 года за €100 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Атлетико» одержал победу над «Реалом» в матче за Суперкубок УЕФА со счётом 4:2.

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