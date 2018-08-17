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«Манчестер Сити» рассказал о серьёзности травмы Де Брёйне

Спорт

Игроку не потребуется операция, но восстановление займёт около трёх месяцев

«Манчестер Сити» рассказал о серьёзности травмы Де Брёйне
Brad Tutterow
Кевин Де Брёйне

Манчестер, Великобритания, 17 августа 2018, 14:46 — REGNUM  «Манчестер Сити» рассказал о травме полузащитника команды Кевина Де Брёйне. Об этом 17 августа сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что игроку не потребуется операция, но восстановление займёт около трёх месяцев. Ранее сообщалось, что Де Брёйне получил травму колена во время тренировки в клубной академии «Манчестер Сити».

Напомним, в прошлом сезоне Де Брёйне стал чемпионом Англии в составе «Манчестер Сити». Он провёл на поле 37 матчей Английской Премьер-лиги, забил восемь голов и отдал 17 голевых передач.

В составе сборной Бельгии Де Брёйне стал бронзовым призёром чемпионата мира по футболу — 2018 в России.

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